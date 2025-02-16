Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
-7°
Пнд, 17
-7°
Втр, 18
-4°
ЦБ USD 90.31 -0.72 15/02
ЦБ EUR 94.89 -0.03 15/02
Нал. USD 93.00 / 96.00 15/02 16:25
Нал. EUR 98.00 / 102.00 15/02 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
6 354
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
11 194
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
21 481
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
22 780
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани менеджер Wildberries украла товары почти на 350 тысяч рублей
Девушка работала в одном из пункта выдачи заказов Wildberries в Рязани. В период с февраля по март 2023 года она с помощью знакомой, которая не знала о преступных намерениях, отказывалась от товаров и воровала их. Пустые коробки девушка отправляла на склад поставщику.

В Рязани менеджер Wildberries украла товары почти на 350 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

Как указано в публикации, 25-летняя подсудимая работала в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries в Рязани. В период с февраля по март 2023 года она с помощью знакомой, которая не знала о преступных намерениях, отказывалась от товаров и воровала их. Пустые коробки девушка отправляла на склад поставщику.

Товары она продавала. Вырученные деньги тратила на личные нужды.

Отмечается, что девушка причинила работодателю ущерб на общую сумму 324 тысячи 101 рубль.

Октябрьский районный суд Рязани признал девушку виновной по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ей назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с испытательным сроком в два года. Девушка признала вину.