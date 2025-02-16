В Рязани менеджер Wildberries украла товары почти на 350 тысяч рублей

Девушка работала в одном из пункта выдачи заказов Wildberries в Рязани. В период с февраля по март 2023 года она с помощью знакомой, которая не знала о преступных намерениях, отказывалась от товаров и воровала их. Пустые коробки девушка отправляла на склад поставщику.

В Рязани менеджер Wildberries украла товары почти на 350 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

Как указано в публикации, 25-летняя подсудимая работала в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries в Рязани. В период с февраля по март 2023 года она с помощью знакомой, которая не знала о преступных намерениях, отказывалась от товаров и воровала их. Пустые коробки девушка отправляла на склад поставщику.

Товары она продавала. Вырученные деньги тратила на личные нужды.

Отмечается, что девушка причинила работодателю ущерб на общую сумму 324 тысячи 101 рубль.

Октябрьский районный суд Рязани признал девушку виновной по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ей назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с испытательным сроком в два года. Девушка признала вину.