The Guardian назвала условие автоматического вступления Украины в НАТО

По данным британской газеты, Украина может автоматически вступить в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня после урегулирования конфликта.

Названо условие автоматического вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила британская газета The Guardian, передало ТАСС в воскресенье, 16 февраля.

Как указано в публикации, Украина может автоматически вступить в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня после урегулирования конфликта.

По данным газеты, несколько американских сенаторов разработали план, согласно которому вопрос о членстве Украины в НАТО будет привязан к ситуации на российско-украинской границе. Некоторые лидеры Европы, в том числе президент Финляндии, поддержали эту идею.

Как сообщила газета, предложение обсудят на встрече глав европейских государств 17 февраля в Париже.