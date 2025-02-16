Стало известно, какие еще компании могут вернуться в Россию

Стало известно, какие компании могут вернуться в Россию. Об этом в воскресенье, 16 февраля, рассказал aif.ru политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
По его словам, на фоне геополитических изменений западные компании могут снова вернуться на российский рынок. Первые в очереди, как сказал собеседник издания, — PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Visa, MasterCard, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike и McDonald’s.
«Процесс возвращения западных бизнесов в Россию будет растянут по времени, причем, полагаю самым важным фактором станет степень лояльности Вашингтону тех стран, где находятся штаб-квартиры компаний-возвращенцев», — уточнил Вадим Сипров.
Он добавил, что компании стран, правительство которых не поддерживает политику Трампа, скорее всего, вернутся в последнюю очередь.
Ранее стало известно, что бренды Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) могут вернуться в Россию.