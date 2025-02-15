СМИ: Zara и Bershka могут вернуться в Россию

Переговоры о возвращении в Россию брендов ушедшей из РФ группы Inditex, включая Zara, идут в частном порядке.

СМИ: Zara и Bershka могут вернуться в Россию. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщило ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров (СТЦ) Павла Люлина.

По его словам, переговоры о возвращении брендов ушедшей из РФ группы Inditex, включая Zara, идут в частном порядке, неофициально.

«Есть те, кто ведет переговоры от лица Inditex, зондируют почву. Сейчас Inditex в России официально нет», — отметил собеседник ТАСС.

Он добавил, что для возвращения необходимы «оттепель» в отношении с западными странами, а также снятие санкций, связанных с логистикой и международными оплатами.

По мнению Павла Люлина, возвращение «может быть сложным». Он считает, что в наиболее «выигрышном положении» бренды Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), так как у них есть возможность вернуться обратно на площадки «наследников» (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах.

В публикации напомнили, что в начале марта 2022 года группа Inditex решила временно прекратить работу в России на фоне СВО. В октябре компания, у которой было более 500 магазинов в РФ, сообщила о соглашении по продаже своего бизнеса в России группе Daher.