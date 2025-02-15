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Зеленский допустил, что США перестанут помогать Украине
Он отметил, что украинские власти вынуждены рассматривать вариант развития событий, когда США прекратят направлять военную помощь Украине.

Владимир Зеленский допустил, что США могут перестать помогать Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеканалу NBC, передало РИА Новости в субботу, 15 февраля.

«Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно (выжить без помощи США — ред.). И, конечно, во всех сложных ситуациях есть шанс. Но у нас будет мало шансов выжить без поддержки США», — ответил Зеленский на вопрос о значимости американской военной помощи Киеву.

Он добавил, что украинские власти вынуждены рассматривать вариант развития событий, когда США прекратят направлять военную помощь Украине.

«Я не хочу думать о том, чтобы воевать… без поддержки США. Я не хочу думать о том, что мы перестанем быть стратегическими партнерами», — заключил Зеленский.