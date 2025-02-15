Под Рязанью начали строить новую площадку завода крепежа «Бервел»

Там будут изготавливать болты и гайки.

В Рыбном начали строить новую площадку завода крепежа «Бервел». Об этом сообщила пресс-служба регионального госстройнадзора в соцсетях 14 февраля.

Специалисты проверили строительство цеха механической обработки третьей очереди завода. Как указано в публикации, там будут изготавливать болты и гайки.

Напомним, в 2015 году под Рязанью открылся завод калиброванного проката и высокопрочного крепежа «Бервел». Предприятие строили в поле на съезде с М-5 к Рыбному с 2013 года.

Фото: группа госстройнадзора Рязанской области во «ВКонтакте»