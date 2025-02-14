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В США допустили участие Европы в переговорах по Украине
Глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции в Польше допустил, что Европа может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции в Польше допустил, что Европа может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщило РИА Новости.

«Как будут выглядеть эти границы [Украины — ред.]…, я думаю, [это] будет частью дискуссии между нашим президентом, [Владимиром] Зеленским, [президентом России Владимиром] Путиным… также, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях», — заявил он.