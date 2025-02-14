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В Рязанской области сократилось количество фальшивых купюр
Всего за 2024 год обнаружено 73 поддельных банкноты.

В Рязанской области сократилось количество фальшивых купюр. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Всего за 2024 год обнаружено 73 поддельных банкноты.

Из них 60% составили купюры номиналом 5000 рублей. Всего их выявили 44 штуки. Также проверку на подлинность не прошли 21 купюра номиналом 1000 рублей, пять двухтысячных, две банкноты номиналом 500 рублей и одна сотня. Среди монет обнаружены 10 подделок стоимостью 10 рублей и семь пятирублевых.

Кроме того, эксперты нашли одну фальшивую купюру в 100 долларов США.

«Защитный комплекс банкнот постоянно совершенствуется. Подделки попадают в кошельки чаще всего из-за невнимательности потребителей. Чтобы минимизировать риски, нужно проверять купюры. Узнать все признаки подлинности российских денежных знаков можно на сайте регулятора. Также подскажет, как проверить подлинность банкнот, мобильное приложение „Банкноты Банка России“, которое можно бесплатно скачать там же», — отметила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.