В Рязанской области сократилось количество фальшивых купюр

Всего за 2024 год обнаружено 73 поддельных банкноты.

В Рязанской области сократилось количество фальшивых купюр. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Всего за 2024 год обнаружено 73 поддельных банкноты.

Из них 60% составили купюры номиналом 5000 рублей. Всего их выявили 44 штуки. Также проверку на подлинность не прошли 21 купюра номиналом 1000 рублей, пять двухтысячных, две банкноты номиналом 500 рублей и одна сотня. Среди монет обнаружены 10 подделок стоимостью 10 рублей и семь пятирублевых.

Кроме того, эксперты нашли одну фальшивую купюру в 100 долларов США.