В Рязанской области сократилось количество фальшивых купюр. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.
Всего за 2024 год обнаружено 73 поддельных банкноты.
Из них 60% составили купюры номиналом 5000 рублей. Всего их выявили 44 штуки. Также проверку на подлинность не прошли 21 купюра номиналом 1000 рублей, пять двухтысячных, две банкноты номиналом 500 рублей и одна сотня. Среди монет обнаружены 10 подделок стоимостью 10 рублей и семь пятирублевых.
Кроме того, эксперты нашли одну фальшивую купюру в 100 долларов США.
«Защитный комплекс банкнот постоянно совершенствуется. Подделки попадают в кошельки чаще всего из-за невнимательности потребителей. Чтобы минимизировать риски, нужно проверять купюры. Узнать все признаки подлинности российских денежных знаков можно на