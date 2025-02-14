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В Рязани задержали наркодилера из Москвы
Мужчину задержали на улице Свободы.

В Рязани задержали наркодилера из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Мужчину задержали на улице Свободы. 41-летний задержанный ранее был судим за наркоторговлю. Он приехал в Рязань из Москвы и поселился в съемной квартире. Там оперативники нашли 75 граммов производного N-метилэфедрона, еще более 100 граммов наркотика обнаружили в шести тайниках в центре Рязани.

Выяснилось, что основной запас «синтетики» он хранил в Москве. Приехав в столицу, оперативная группа вскрыла почтовый ящик в подъезде дома, где проживал мужчина, и изъяла упаковку с производным N-метилэфедрона массой 165 граммов. Также полицейские проверили арендованную мужчиной камеру хранения и обнаружили там более 1,7 килограмма синтетических наркотиков трех видов.

Суммарно сотрудники полиции изъяли 2 килограмма 82 грамма запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали.