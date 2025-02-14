В Ленобласти женщина родила в уличном туалете, ребенок утонул в фекалиях

В Ленобласти женщина родила в уличном туалете, ребенок утонул в фекалиях. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

30-летняя будущая мама была беременна двойней. Родовая деятельность началась неожиданно и преждевременно, когда она была в туалете. Один из сыновей упал в выгребную яму. Позже погибшего младенца там обнаружил отец детей.

Второго мальчика мать успела поймать.

Ранее супруги не привлекали внимания полиции, семья считалась благополучной. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти.

Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+".