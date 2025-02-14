Трамп заявил о начале переговоров с Россией и Украиной 14 февраля

По словам американского лидера, они пройдут во время Мюнхенской конференции безопасности.

Дональд Трамп заявил о начале переговоров с Россией и Украиной 14 февраля. Об этом пишет URA.RU.

По словам американского лидера, они пройдут во время Мюнхенской конференции безопасности.

«У нас встреча в Мюнхене. Россия будет там, с нашими людьми. Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую страну. Но высокопоставленные лица из России, Украины и США будут там», — заявил президент США.

Уточняется, что встреча, о которой говорил Трамп, в официальной программе конференции не значится.