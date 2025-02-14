Сенатором от Рязанской области стал Сергей Аноприенко

«Направил в Совет Федерации постановление о наделении Сергея Михайловича Аноприенко полномочиями сенатора РФ — представителя от правительства Рязанской области», — написал губернатор области.

Сенатором от Рязанской области стал Сергей Аноприенко. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Направил в Совет Федерации постановление о наделении Сергея Михайловича Аноприенко полномочиями сенатора РФ — представителя от правительства Рязанской области», — написал он.

По словам Малкова, Аноприенко — настоящий профессионал с огромным опытом работы на федеральном уровне. В 2022 году он прямо на месте координировал тушение лесных пожаров в Рязанской области.

«Уверен, в статусе сенатора Сергей Михайлович внесет весомый вклад в развитие Рязанской области», — написал глава региона.