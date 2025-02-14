Рязанская группа Feelin’s сочинила песню про выхухоль

В композиции поют, что у выхухоли конусная голова, длинная, мягкая шерсть, спинка серебриста-бурая, брюшко серебристо-белое, есть хоботок, длинный с чешуйками хвост, зверь древний как мамонт.

Рязанская группа Feelin’s сочинила песню про краснокнижную выхухоль к дню рождения Окского заповедника «Выхухоль-хохуля-выхухоль». Об этом РЗН. Инфо рассказал автор песни Геннадий Филин.

Песню в живую группа спела в пятницу, 14 февраля на мероприятии, посвященному 90-летию Окского заповедника. Геннадий филин рассказал, что группа Feelin’s дружит с Окским заповедником с 2008 года.

В композиции поют, что у выхухоли конусная голова, длинная, мягкая шерсть, спинка серебриста-бурая, брюшко серебристо-белое, есть хоботок, длинный с чешуйками хвост, зверь древний как мамонт.

«У нас есть несколько песен про журавлей, песенка про зубра „ЗуброБлюз“. И теперь я написал песенку про выхухоль. Знаете, Окский заповедник был создан в 1935 году с целью сохранения этого древнего реликтового зверька», — поделился Филин.

Он отметил, что песню восприняли «на ура». Представители Окского заповедника поблагодарили за внимание, которое внесет вклад в охрану природы.