Рязанка рассказала о нападении уличной собаки на улице Право-Лыбедской
Женщине потребовалась медицинская помощь. Ей назначили курс профилактического лечения от бешенства.
Рязанка рассказала о нападении уличной собаки на улице Право-Лыбедской. Об этом пишет портал «62ИНФО».
По словам пострадавшей, сначала пес вел себя миролюбиво и стал обнюхивать женщину, после чего укусил ее за ногу.
Рязанке потребовалась медицинская помощь. Ей назначили курс профилактического лечения от бешенства.
Фото: «62ИНФО».