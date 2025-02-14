Рязанка рассказала о нападении уличной собаки на улице Право-Лыбедской

Женщине потребовалась медицинская помощь. Ей назначили курс профилактического лечения от бешенства.

Рязанка рассказала о нападении уличной собаки на улице Право-Лыбедской. Об этом пишет портал «62ИНФО».

По словам пострадавшей, сначала пес вел себя миролюбиво и стал обнюхивать женщину, после чего укусил ее за ногу.

Рязанке потребовалась медицинская помощь. Ей назначили курс профилактического лечения от бешенства.

Фото: «62ИНФО».