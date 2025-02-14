Рязань стала лидером в рейтинге по ранним бронированиям на майские праздники

Вторую строчку занял Светлогорск, следом расположились Йошкар-Ола и Псков.

Рязань стала лидером в рейтинге по ранним бронированиям на майские праздники. Об этом свидетельствуют данные сервиса « Яндекс.Путешествия ».

В сравнении с 2024 годом горизонт аренды апартаментов и отелей увеличился до 147 дней. Рост составил 22,5%. Отмечается, что общий спрос на бронирования в областном центре вырос в восемь раз в сравнении с прошлым годом.

Вторую строчку занял Светлогорск, следом расположились Йошкар-Ола и Псков.