Рязань стала лидером в рейтинге по ранним бронированиям на майские праздники
Вторую строчку занял Светлогорск, следом расположились Йошкар-Ола и Псков.
Рязань стала лидером в рейтинге по ранним бронированиям на майские праздники. Об этом свидетельствуют данные сервиса «
В сравнении с 2024 годом горизонт аренды апартаментов и отелей увеличился до 147 дней. Рост составил 22,5%. Отмечается, что общий спрос на бронирования в областном центре вырос в восемь раз в сравнении с прошлым годом.
Вторую строчку занял Светлогорск, следом расположились Йошкар-Ола и Псков.