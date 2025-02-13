Жительницу Михайловского района уличили в мошенничестве при получении выплат

Женщина оформила прописку в населенном пункте, который входит в зону с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Фактически она проживала в другом месте.

Жительницу Михайловского района уличили в мошенничестве при получении выплат. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

34-летняя женщина с декабря 2023 года и по январь 2025 года оформила прописку в населенном пункте, который входит в зону с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Фактически она проживала в другом месте.

Злоумышленница незаконно получила выплаты в размере 41 409 рублей.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Ей грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на тот же период, либо арест на срок до четырех месяцев.