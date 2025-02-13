В рязанской школе появилась парта героя

Она посвящена участнику СВО Андрею Кузнецову, погибшему при выполнении боевой задачи в сентябре 2022 года.

В рязанской школе появилась парта героя. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В четверг, 13 февраля, в Искровской школе торжественно открыли парту героя — участника СВО Андрея Кузнецова, погибшего при выполнении боевой задачи в сентябре 2022 года.

Андрей родился 3 декабря 2001 года. Учился в Искровской школе. В ноябре 2020-го был призван на срочную службу, которую проходил в воздушно-десантных войсках. Позже заключил контракт с Министерство обороны.

Андрей погиб в бою. Он награжден орденом Мужества (посмертно) и медалью «Патриот России».

Парту героя открыли его сестра Мария Кузнецова и Павел Устинов, глава администрации Искровского поселения. На парте — портрет Андрея, его биография, описание подвига и письмо, написанное за четыре месяца до гибели.

Право сидеть за партой героя будет присуждаться ученикам за отличные оценки и активное участие в жизни школы.