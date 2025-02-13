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В Рязани массово отключили горячую воду и отопление
Под отключения попали также детские сады №№ 138, 147, 60, 96 и школы №№ 14, 15, 67.

В Рязани массово отключили горячую воду и отопление. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

В четверг, 13 февраля, с 09:00 до 17:00 отопления не будет по следующим адресам:

  • улица Электрозаводская, дома №№ 52, 54-Б, 54-В, 54-Г, 79, 81;
  • улица Новая, дом № 102;
  • улица Фирсова, дома №№ 4к.1, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18к.1, 20к.1, 22, 22к.1, 24;
  • улица Лермонтова, дома №№ 8, 10, 12, 16, 18, 20.

С 9:00 до 16:00 будет горячей воды не будет по адресам:

  • улица Бирюзова, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15к.1.

С 13:00 до 18:00 холодной и горячей воды не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№ 46, 48, 48к1, 48к2, 48к3, 48к4, 48к5, 50, 50б, 52, 52к1, 52к2, 54, 54к1, 54к2, 54к3, 56;
  • улица Новоселов, дом № 33;
  • улица Тимакова, дома №№ 3, 5.

Под отключения попали также детские сады №№ 138, 147, 60, 96 и школы №№ 14, 15, 67.