В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Украинский FPV-дрон ударил по селу.

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель. Об этом пишет сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина ранен в селе Новое в результате удара украинского FPV-дрона. Пострадавшего доставили в больницу.

Кроме того, в Шебекинском округе на участке автодороги Графовка — Ивановка беспилотник атаковал легковой автомобиль, вследствие чего у машины повреждены бампер и радиатор.

В селе Шелаево Валуйского округа в результате атаки дрона на территории частного дома повреждены летняя кухня и легковой автомобиль.