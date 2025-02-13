Рязанский минздрав рассказал о способах распознать инфаркт
В первую очередь необходимо как можно быстрее вызвать скорую. Быстрое поступление пациента в стационар обеспечит более благоприятный исход лечения.
Рязанский минздрав рассказал о способах распознать инфаркт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В первую очередь необходимо как можно быстрее вызвать скорую. Быстрое поступление пациента в стационар обеспечит более благоприятный исход лечения.
Признаками инфаркта являются:
- сильное давление в груди, нехватка воздуха;
- боль в виде сильного жжения, в области сердца, левой руки, левой лопатки. Может болеть также межлопаточная область, шея, нижняя челюсть;
- ощущение страха смерти, холодный пот и резкое недомогание, спутанность мыслей;
- тошнота и боль в животе, спазмы, не связанные с приемом пищи;
- одышка, навязчивое желание ослабить ворот одежды;
- слабость в ногах и руках, головокружение; возможны потеря сознания, обморок.
Отмечается, что у пациентов с сахарным диабетом инфаркт может развиваться без боли в сердце, симптомы могут выражаться в виде слабости и потливости.