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Рязанский минздрав рассказал о способах распознать инфаркт
В первую очередь необходимо как можно быстрее вызвать скорую. Быстрое поступление пациента в стационар обеспечит более благоприятный исход лечения.

Рязанский минздрав рассказал о способах распознать инфаркт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В первую очередь необходимо как можно быстрее вызвать скорую. Быстрое поступление пациента в стационар обеспечит более благоприятный исход лечения.

Признаками инфаркта являются:

  • сильное давление в груди, нехватка воздуха;
  • боль в виде сильного жжения, в области сердца, левой руки, левой лопатки. Может болеть также межлопаточная область, шея, нижняя челюсть;
  • ощущение страха смерти, холодный пот и резкое недомогание, спутанность мыслей;
  • тошнота и боль в животе, спазмы, не связанные с приемом пищи;
  • одышка, навязчивое желание ослабить ворот одежды;
  • слабость в ногах и руках, головокружение; возможны потеря сознания, обморок.

Отмечается, что у пациентов с сахарным диабетом инфаркт может развиваться без боли в сердце, симптомы могут выражаться в виде слабости и потливости.