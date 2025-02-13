Рязанский минздрав рассказал о способах распознать инфаркт

В первую очередь необходимо как можно быстрее вызвать скорую. Быстрое поступление пациента в стационар обеспечит более благоприятный исход лечения.

Рязанский минздрав рассказал о способах распознать инфаркт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В первую очередь необходимо как можно быстрее вызвать скорую. Быстрое поступление пациента в стационар обеспечит более благоприятный исход лечения.

Признаками инфаркта являются:

сильное давление в груди, нехватка воздуха;

боль в виде сильного жжения, в области сердца, левой руки, левой лопатки. Может болеть также межлопаточная область, шея, нижняя челюсть;

ощущение страха смерти, холодный пот и резкое недомогание, спутанность мыслей;

тошнота и боль в животе, спазмы, не связанные с приемом пищи;

одышка, навязчивое желание ослабить ворот одежды;

слабость в ногах и руках, головокружение; возможны потеря сознания, обморок.

Отмечается, что у пациентов с сахарным диабетом инфаркт может развиваться без боли в сердце, симптомы могут выражаться в виде слабости и потливости.