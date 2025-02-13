Опубликован прогноз погоды на 14 февраля в Рязанской области
В регионе будет облачно, осадков не ожидается. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет юго-западный, до восьми метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на 14 февраля в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно, осадков не ожидается. На дорогах местами прогнозируют гололедицу.
Температура воздуха ночью составит -13, -8°С, днем — -9, -4°С.
Ветер будет юго-западный, до восьми метров в секунду.