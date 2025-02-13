НАСА показало космический «букет» ко Дню Святого Валентина. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на журнал The Astrophysical Journal Supplement Series (AJSS).
Это изображение тысяч звезд в области звездообразования 30 Дорадо, известной как Туманность Тарантула. Полученный коллаж стал самым глубоким рентгеновским изображением этой звездной «колыбели».
30 Дорадо находится в галактике Большое Магелланово Облако, расположенной примерно в 160 тысячах световых лет от Земли. Это одна из самых ярких и насыщенных областей звездообразования поблизости от Млечного Пути. Туманность содержит достаточно газа, чтобы формировать новые звезды еще как минимум 25 миллионов лет.
По мнению ученых, результаты их работы открывают новые горизонты в понимании эволюции звезд и раскрытии тайн космоса.