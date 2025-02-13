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НАСА показало космический «букет» ко Дню Святого Валентина
Это изображение тысяч звезд в области звездообразования 30 Дорадо, известной как Туманность Тарантула.

НАСА показало космический «букет» ко Дню Святого Валентина. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на журнал The Astrophysical Journal Supplement Series (AJSS).

Это изображение тысяч звезд в области звездообразования 30 Дорадо, известной как Туманность Тарантула. Полученный коллаж стал самым глубоким рентгеновским изображением этой звездной «колыбели».

30 Дорадо находится в галактике Большое Магелланово Облако, расположенной примерно в 160 тысячах световых лет от Земли. Это одна из самых ярких и насыщенных областей звездообразования поблизости от Млечного Пути. Туманность содержит достаточно газа, чтобы формировать новые звезды еще как минимум 25 миллионов лет.

По мнению ученых, результаты их работы открывают новые горизонты в понимании эволюции звезд и раскрытии тайн космоса.