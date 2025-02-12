В Сасове построят открытый стадион с трибунами на тысячу человек

Работы выполнят до с 1 сентября 2026 года.

В Сасове построят открытый стадион с трибунами на тысячу человек. Начальная цена тендера работ на госзакупках — 303 миллиона 148 тысяч 245 рублей.

Место строительства — парк 40 лет ВЛКСМ. В документах указано, что подрядчик подготовит территорию для работ — уберет деревья и кустарники, перенесет кабели связи и линии освещения.

Для стадиона построят трибуны на тысячу человек, гаражи с помещениями для персонала, освещение спорткомплекса.

Кроме того, благоустроят территорию: установят малые архитектурные формы, ограждения, построят дороги и тротуары, посеят газоны и высадят деревья и кустарники.

На стадионе запланировали футбольное поле, шесть круговых и прямых беговых дорожек, секторы для прыжков, метания копья, толкания ядра, а также баскетбольная и волейбольная площадки.

Общая площадь объекта — больше 2,5 тысяч м2.

Средства выделили из местного, областного и федерального бюджетов. Стадион построят до 1 сентября 2026 года.

Объект предусмотрен для учебной, тренировочной и демонстрационной работы по различным видам спорта МБУ ДО «Сасовской спортивной школы».

Фото — проектная документация с госзакупок.