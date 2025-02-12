В Сасове построят открытый стадион с трибунами на тысячу человек. Начальная цена тендера работ на госзакупках — 303 миллиона 148 тысяч 245 рублей.
Место строительства — парк 40 лет ВЛКСМ. В документах указано, что подрядчик подготовит территорию для работ — уберет деревья и кустарники, перенесет кабели связи и линии освещения.
Для стадиона построят трибуны на тысячу человек, гаражи с помещениями для персонала, освещение спорткомплекса.
Кроме того, благоустроят территорию: установят малые архитектурные формы, ограждения, построят дороги и тротуары, посеят газоны и высадят деревья и кустарники.
На стадионе запланировали футбольное поле, шесть круговых и прямых беговых дорожек, секторы для прыжков, метания копья, толкания ядра, а также баскетбольная и волейбольная площадки.
Общая площадь объекта — больше 2,5 тысяч м2.
Средства выделили из местного, областного и федерального бюджетов. Стадион построят до 1 сентября 2026 года.
Объект предусмотрен для учебной, тренировочной и демонстрационной работы по различным видам спорта МБУ ДО «Сасовской спортивной школы».
Фото — проектная документация с госзакупок.