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Теперь и в Рязани: MACARONIKA открывает новый корнер в ТРЦ «Виктория Плаза»

13 февраля MACARONIKA, первая и единственная в России фабрика, специализирующаяся на производстве настоящих десертов макарон, с радостью объявляет об открытии первого корнера в Рязани, в ТРЦ «Виктория Плаза» на 1 этаже.

С 2017 года MACARONIKA создает изысканные десерты по оригинальным рецептам из натуральных ингредиентов, применяя современные технологии и творческий подход. Производственные мощности компании расположены в Санкт-Петербурге и сертифицированы по международным стандартам качества: FSSC 22000, Halal и EU Declaration.

«Мы рады приветствовать жителей Рязани на нашем первом корнере. Наша цель — не только развить культуру потребления настоящих пирожных макарон, но и сделать их доступными каждому» — говорит основатель и генеральный директор MACARONIKA Аркадий Штейн.

Наши производственные мощности позволяют нам ежемесячно выпускать более 2,5 миллионов авторских пирожных, что позволяет обеспечивать стабильные поставки для партнеров на региональном, федеральном и международном уровнях. Сегодня MACARONIKA насчитывает 37 точек фирменной розничной сети в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Грозном и теперь в Рязани.

Приглашаем всех жителей и гостей города посетить наш новый корнер и насладиться вкусом настоящих макарон. Мы уверены, что наши десерты не оставят равнодушными никого.

Контактная информация:

tg: https://t.me/macaronika_ryazan

Ждем вас 13 февраля в ТРЦ «Виктория Плаза», 1 этаж!