Сотрудники Рязанского приборного завода удостоены премии имени В.Ф. Уткина

Лауреатами премии Рязанской области по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина за 2024 год стали три работника Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех). Церемония награждения состоялась в зале торжественных приемов правительства Рязанской области.

От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова собравшихся поздравил заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко. Почетное звание лауреата за исследование, разработку и производство умных вторичных источников электропитания для электронных систем широкого спектра назначения присвоено начальнику отдела Дмитрию Назаркину, начальнику конструкторского бюро Борису Гузовскому и руководителю группы Андрею Гузовскому.

«Премия В.Ф. Уткина вручается уже более 20 лет и за это время ее лауреатами стали более 50 заводчан — авторов проектов, способствующих повышению конкурентоспособности, эффективности, инновационному развитию не только нашего предприятия, а также региона и страны в целом. Поздравляю лауреатов и хочу пожелать ярких творческих идей, новых открытий и их успешного воплощения в дальнейшей профессиональной деятельности», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Премия Рязанской области по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина была учреждена в 2002 году в целях стимулирования развития научно-технического потенциала региона в сфере высоких технологий. Она присуждается за научные исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся созданием и применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ.