Рязанцев пригласили на открытие дилерского центра HAVAL PRO
Гостей ждет фуршет, фаер-шоу, интерактивы и розыгрыш призов, среди которых iPhone.
Рязанцев пригласили на открытие дилерского центра HAVAL PRO. Торжественное мероприятие состоится в субботу, 15 февраля, в 18:00 по адресу: Куйбышевское шоссе, 42 Г.
Гостей ждет фуршет, фаер-шоу, интерактивы и розыгрыш призов, среди которых iPhone.
Обязательна предварительная регистрация по ссылке:
Подробности можно узнать на сайте:
Телефон для связи: +7 (4912) 503-910
Возрастное ограничение 0+.