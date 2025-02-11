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Зеленский: Украина готова предложить России обменяться территориями
Зеленский заявил, что готов отказаться от земель, которые Киев удерживает в Курской области.

Украина готова предложить России обменяться территориями. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Зеленский заявил, что готов отказаться от земель, которые Киев удерживает в Курской области. Он утверждает, что планирует предложить прямой обмен, если Трампу удастся организовать переговоры. Но что попросит — не уточнил.

«Мы поменяем одну территорию на другую. Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — заявил украинский президент.