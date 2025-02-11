Вильфанд: температура в Центральной России впервые опустится ниже нормы

Столбики термометров покажут отметку -13°С к субботе.

Температура в Центральной России впервые опустится ниже климатической нормы с начала 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, столбики термометров покажут отметку -13°С к субботе.

«В тылу циклона, который будет располагаться к востоку от европейской России… уже прогнозируется вхождение холодных воздушных масс. В субботу температура будет минус восемь — минус 13 градусов. Дневные температуры — минус шесть — минус 11», — сказал специалист.