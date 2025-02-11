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В Рязанской области поймали пьяного водителя электромобиля
Сотрудники ГАИ патрулировали в Спас-Клепиках и заметили электромобиль, манера движения которого «была неуверенной». Они остановили транспортное средство. Во время общения с 39-летним водителем полицейские заподозрили, что мужчина пьян.

В Клепиковском районе поймали пьяного водителя электромобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД 11 февраля в соцсетях.

Сотрудники ГАИ патрулировали в Спас-Клепиках и заметили электромобиль, манера движения которого «была неуверенной».

Они остановили транспортное средство. Во время общения с 39-летним водителем полицейские заподозрили, что мужчина пьян. Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе превышал допустимое значение.

По предварительной информации ведомства, 39-летний житель деревни Фролово работал на ферме, где развозил корма и другие грузы на электромобиле. В тот день он выпил. Позже сел за руль электромобиля, чтобы съездить в магазин в Спас-Клепиках за спиртным.

Кроме того, полицейские выяснили, что несколько лет назад в другом регионе мужчину лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Срок наказания еще не истек.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения 39-летнего злоумышленника привлекают к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.