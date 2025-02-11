В центре Рязани заметили скопление полицейских

Скопление полицейских заметили во вторник, 11 февраля, на улице Маяковского, ближе к площади Мичурина.

В центре Рязани заметили скопление полицейских. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Скопление полицейских заметили во вторник, 11 февраля, на улице Маяковского, ближе к площади Мичурина.

«Стоят несколько экипажей. Полицейские в полном обмундировании, в бронежилетах и касках. Людей по улице не пускают, приходится обходить», — отметила очевидица.

Официальной информации о происходящем нет.