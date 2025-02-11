Рязанца задержали за кражу смартфона из квартиры

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Рязанца задержали за кражу смартфона из квартиры. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 34-летняя потерпевшая и заявила о пропаже гаджета.

Оперативники выяснили, что к хищению причастен 41-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

Ориентировку на злоумышленника разослали всем полицейским нарядам. Вскоре на улице Новоселов сотрудники ППС заметили разыскиваемого мужчину. Его задержали, причастность к краже подтвердилась.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.