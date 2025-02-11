На улице Сельских Строителей в Рязани изменят правила парковки

С 5 марта в целях обеспечения беспрепятственного вывоза бытовых отходов запретят парковку в районе контейнерной площадки, расположенной у дома № 5 В по улице Сельских Строителей.

С 5 марта в целях обеспечения беспрепятственного вывоза бытовых отходов запретят парковку автомобилей в районе контейнерной площадки, расположенной у дома № 5 В по улице Сельских Строителей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что на участке установят дорожные знаки 3.27 «Стоянка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.3 «Зона действия».