«Газпром межрегионгаз Рязань» выбрал победителей конкурса «Добросовестный абонент»

«Газпром межрегионгаз Рязань» подвел итоги конкурса «Добросовестный абонент» за 2024 год. Участие в нем принимали потребители Рязанской области, зарегистрированные в электронном «Личном кабинете», своевременно оплачивавшие счета за газ и у которых на 31 декабря 2023 года отсутствовала задолженность.

В присутствии членов конкурсной комиссии методом случайной выборки из перечня лицевых счетов абонентов, отвечавших условиям конкурса, определены 30 победителей.

Они получат приз — сертификат суммой 1 тысяча рублей на оплату газа. Выигрыш будет зачислен в течение 14 дней рабочих дней после опубликования итогов конкурса на лицевой счет участника-победителя, как аванс за последующую поставку газа.

Список победителей опубликован на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В ближайшее время Абонентская служба «Газпром межрегионгаз Рязань» персонально уведомит победителей конкурса.

«Конкурс мы провели впервые и очень надеемся, что акция поощрять добросовестных абонентов станет нашей доброй традиций», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев.