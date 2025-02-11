Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
-2°
Срд, 12
-2°
Чтв, 13
-2°
ЦБ USD 96.78 -0.5 11/02
ЦБ EUR 100.5 -0.72 11/02
Нал. USD 98.30 / 98.44 11/02 12:00
Нал. EUR 102.10 / 103.43 11/02 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
Вчера 11:56
1 774
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
11 950
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
13 531
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
24 163
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«Газпром межрегионгаз Рязань» выбрал победителей конкурса «Добросовестный абонент»

«Газпром межрегионгаз Рязань» подвел итоги конкурса «Добросовестный абонент» за 2024 год. Участие в нем принимали потребители Рязанской области, зарегистрированные в электронном «Личном кабинете», своевременно оплачивавшие счета за газ и у которых на 31 декабря 2023 года отсутствовала задолженность.

В присутствии членов конкурсной комиссии методом случайной выборки из перечня лицевых счетов абонентов, отвечавших условиям конкурса, определены 30 победителей.

Они получат приз — сертификат суммой 1 тысяча рублей на оплату газа. Выигрыш будет зачислен в течение 14 дней рабочих дней после опубликования итогов конкурса на лицевой счет участника-победителя, как аванс за последующую поставку газа.

Список победителей опубликован на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В ближайшее время Абонентская служба «Газпром межрегионгаз Рязань» персонально уведомит победителей конкурса.

«Конкурс мы провели впервые и очень надеемся, что акция поощрять добросовестных абонентов станет нашей доброй традиций», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев.