За выходные в Рязанской области поймали 14 пьяных водителей

Всего за прошедшие выходные в регионе выявили 900 нарушений ПДД.

За выходные в Рязанской области поймали 14 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего за прошедшие выходные в регионе выявили 900 нарушений ПДД, в том числе 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Отмечается, что 9 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще четверо автовладельцев попались пьяными за рулем повторно.

Также 14 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.