В США начали обсуждать проведение выборов на Украине

Их рассматривают в качестве варианта урегулирования конфликта.

В США начали обсуждать проведение выборов на Украине в качестве варианта урегулирования конфликта. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на CNN.

Отмечается, что прекращение огня на Пасху может открыть дорогу к мирной конференции и последующим президентским выборам в августе.

«Келлог также предположил, что первоначальное прекращение огня может стать временем для выборов в Украине, если удастся достичь перемирия… Трудно не интерпретировать призыв к выборам как способ заставить Зеленского медленно отойти в сторону и, возможно, предложить подсластитель, чтобы усадить Кремль за стол переговоров», — пишет CNN.