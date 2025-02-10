В России хотят запретить называть детей нестандартными именами
В Госдуме разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей.
В России хотят запретить называть детей нестандартными именами. Об этом сообщает ТАСС.
В Госдуме разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Отмечается, что изначально планировалось запретить называть девочек именами мальчиков, а мальчиков — именами девочек. Сейчас законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен.
«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — отметил автор проекта.