В России хотят запретить называть детей нестандартными именами

В Госдуме разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей.

В России хотят запретить называть детей нестандартными именами. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуме разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Отмечается, что изначально планировалось запретить называть девочек именами мальчиков, а мальчиков — именами девочек. Сейчас законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен.

«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — отметил автор проекта.