Рязанка отметила 95-летний юбилей

У Марии Поляковой три дочери, пять внуков и 12 правнуков.

Рязанка отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Жительница Сасова Мария Полякова 10 февраля отметила 95-летний юбилей. Она родилась в 1930 году. После учебы выбрала профессию бухгалтера и уехала в Ухту. В 1954 году вернулась в Сасово.

У Марии Поляковой три дочери, пять внуков и 12 правнуков.

С праздником Марию Ивановну поздравили депутаты Думы Сасовского округа Владимир Карев и Олег Цепилов, а также председатель совета ветеранов Нина Крылова и член совета Людмила Макарова.