Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
-3°
Втр, 11
-1°
Срд, 12
-1°
ЦБ USD 96.78 -0.5 11/02
ЦБ EUR 100.5 -0.72 11/02
Нал. USD 99.00 / 98.90 10/02 18:20
Нал. EUR 104.00 / 103.70 10/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 часов назад
701
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
10 922
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
12 478
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
23 120
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанка отметила 95-летний юбилей
У Марии Поляковой три дочери, пять внуков и 12 правнуков.

Рязанка отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Жительница Сасова Мария Полякова 10 февраля отметила 95-летний юбилей. Она родилась в 1930 году. После учебы выбрала профессию бухгалтера и уехала в Ухту. В 1954 году вернулась в Сасово.

У Марии Поляковой три дочери, пять внуков и 12 правнуков.

С праздником Марию Ивановну поздравили депутаты Думы Сасовского округа Владимир Карев и Олег Цепилов, а также председатель совета ветеранов Нина Крылова и член совета Людмила Макарова.