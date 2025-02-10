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Рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев
Она продлится до 16 февраля. По ее итогам составят рейтинг регионов, где больше всего этих птиц.

Рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев. Об этом сообщается на сайте акции.

Она продлится до 16 февраля. По ее итогам составят рейтинг регионов, где больше всего этих птиц.

«Численность воробьев сокращается во многих странах, но точная причина неизвестна. В России нужно больше данных, чтобы понять ситуацию», — отметили в сообщении.

Для участия в акции необходимо: сфотографировать воробьев или снять видео; пересчитать количество птиц в кадре; определить и записать координаты; направить сведения через сайт; получить именной сертификат участника.