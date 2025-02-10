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Неизвестные напали на рязанского крипто-блогера с ножом и электрошокером
Под угрозами они отобрали у мужчины смартфон и заставили сказать пароли от онлайн сервисов, с помощью которых хотели перевести себе деньги рязанца в криптовалюте.

Неизвестные напали на рязанского крипто-блогера с ножом и электрошокером в подъезде его дома. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

27-летний рязанец обратился в полицию и сообщил, что у входа в его квартиру на него напали двое незнакомцев. Один угрожал ножом, а второй — электрошокером. Под угрозами они отобрали у мужчины смартфон и заставили сказать пароли от онлайн сервисов, с помощью которых хотели перевести себе деньги рязанца в криптовалюте.

Мужчина выполнил просьбу. Когда нападавшие начали переводить средства, на лестничную площадку вышел один из жильцов. В этот момент рязанец успел скрыться и обратился в полицию.

Помимо смартфона у мужчины похитили различную криптовалюту, эквивалентную 14 миллионам рублей.

Отмечается, что на месте ограбления полицейские нашли рюкзак, который обронили преступники. В нем хранились веревки, фонарик и личные вещи.

Благодаря находке выяснилось, что к нападению причастны 23-летний житель Казани и 34-летний житель Белгорода. Казанца нашли и задержали в Рязани. За его сообщником полицейским пришлось выехать в Белгород.

Грабители рассказали, что познакомились с рязанцем около полугода назад во время онлайн-игры в покер. Там мужчина рассказал им, что ведет блог о криптовалюте и операциях с ней. Тогда приятели задумали ограбить рязанца и забрать его накопления. Они приехали в Рязань, арендовали жилье и начали искать адрес блогера. Анализируя его выступления в интернете, они выяснили улицы, по которым он часто ходит, выследили его и узнали адрес. Несколько месяцев мужчины следили за блогером и готовили нападение. Они купили электрошокер, нож и веревки, чтобы связать мужчину, если придется его пытать.

Возбуждено уголовное дело. Грабителям грозит до 12 лет тюрьмы.