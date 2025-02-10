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Кемеровчане пожаловались на некачественный уголь после введения санкций

Кемеровчане пожаловались на некачественный уголь после введения санкций. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Жители стали мерзнуть после того как им перестали продавать по льготным ценам более качественный сортовой уголь и предложили покупать более мелкий с большим количеством золы.

«Мы живем в угледобывающем крае и не можем пользоваться углем по доступным ценам», — возмутились граждане.

Министерство угольной промышленности Кузбасса заявило, что единственный поставщик сортового угля не планирует добывать качественное топливо в этом году. Чиновники объяснили решение «тяжелым экономическим положением компании», ростом стоимости добычи угля и снижением объемов его экспорта из-за санкций.

Видео с обращением кемеровчан к губернатору доступно по ссылке.