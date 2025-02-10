Депутат Госдумы назвала налог на бездетность «глупостью»
Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что перед тем, как выдвигать требования к российским семьям, нужно создать необходимые условия.
Депутат Госдумы назвала налог на бездетность «глупостью». Об этом пишет «Газета.ру».
Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что перед тем, как выдвигать требования к российским семьям, нужно создать необходимые условия.
«Потом уже спрашивай: мы тебе условия создали, квартиру дали, работу дали, зарплата у тебя хорошая, чего не рожаешь-то?», — подчеркнула Останина.
Она также назвала налог на бездетность, который предлагали ввести в прошлом году, глупостью.