Депутат Госдумы назвала налог на бездетность «глупостью»

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что перед тем, как выдвигать требования к российским семьям, нужно создать необходимые условия.

Депутат Госдумы назвала налог на бездетность «глупостью». Об этом пишет «Газета.ру».

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что перед тем, как выдвигать требования к российским семьям, нужно создать необходимые условия.

«Потом уже спрашивай: мы тебе условия создали, квартиру дали, работу дали, зарплата у тебя хорошая, чего не рожаешь-то?», — подчеркнула Останина.

Она также назвала налог на бездетность, который предлагали ввести в прошлом году, глупостью.