Associated Press: Путин близок к осуществлению целей на Украине

По данным издания, ВС России демонстрируют стабильный прогресс на фронте.

Президент РФ Владимир Путин близок к осуществлению целей на Украине. Такую оценку дали эксперты, опрошенные Associated Press, пишет Life.

По данным издания, ВС России демонстрируют стабильный прогресс на фронте, а их противники сталкиваются с дефицитом личного состава и вооружений из-за возможного прекращения военной помощи от США.

Отмечается, что в таких условиях у Путина практически нет причин для начала переговоров, даже несмотря на уговоры или угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.