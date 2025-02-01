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В Рязанской области осудили курьера телефонных мошенников
Суд установил, что в июне 2024 года телефонный мошенник звонил жителям Шацка, представлялся сотрудниками правоохранительных органов и утверждал, что их дети совершили ДТП с пострадавшими.

В Шацке осудили курьера телефонных мошенников. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает ИД «Пресса».

Суд установил, что в июне 2024 года телефонный мошенник звонил жителям Шацка, представлялся сотрудниками правоохранительных органов и утверждал, что их дети совершили ДТП с пострадавшими.

Чтобы «виновных» не привлекали к уголовной ответственности, мошенники сообщали, что нужно заплатить. Пенсионеры соглашались. Злоумышленник говорил, что к их домам приедет молодой человек, который заберет наличные и передаст пострадавшим в ДТП.

Отмечается, что двое пенсионеров отдали незнакомцу 200 и 350 тысяч рублей. Позже они поняли, что столкнулись с мошенниками.

Шацкий суд признал мужчину, исполнявшего роль курьера мошенников, виновным в совершении преступления и назначил ему три года тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.