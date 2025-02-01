Трамп пообещал поговорить с Путиным о завершении украинского конфликта
Президент США также отметил, что Вашингтон хочет прекратить конфликт
Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме пообещал поговорить с российским лидером Владимиром Путиным о завершении украинского конфликта. Об этом
«Мы будем говорить. И я надеюсь, что мы сделаем что-то, что будет иметь значение. Мы хотим прекратить конфликт», — сказал Трамп.
При этом американский президент не ответил на вопрос, был ли у него уже разговор с Путиным.