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Трамп пообещал поговорить с Путиным о завершении украинского конфликта
Президент США также отметил, что Вашингтон хочет прекратить конфликт

Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме пообещал поговорить с российским лидером Владимиром Путиным о завершении украинского конфликта. Об этом сообщило ТАСС в субботу, 1 февраля.

«Мы будем говорить. И я надеюсь, что мы сделаем что-то, что будет иметь значение. Мы хотим прекратить конфликт», — сказал Трамп.

При этом американский президент не ответил на вопрос, был ли у него уже разговор с Путиным.