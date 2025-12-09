В Рязанской области 10 декабря ожидается снег

В области будет облачно. Ночью и днем ожидается снег, мокрый снег, местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4, +1 градус, днем — -2, +3 градуса.