Зеленский заявил, что готов провести выборы в течение 60-90 дней

Зеленский утверждает, что готов изменить закон о выборах для их проведения. «То, что в Украине не проводятся выборы, потому что я цепляюсь за кресло президента — абсолютно неадекватная история. Я к выборам готов, — заявил Зеленский. Ранее Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должно быть такое право.

Зеленский заявил, что готов провести выборы в течение 60-90 дней. Об этом пишет РИА Новости.

Также Зеленский признал, что у Украины нет сил вернуть Крым.

