Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы

Как отметил американский лидер, на Украине давно не было выборов и «сейчас самое время» их провести. «Возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия», — отметил Трамп. Кроме того, он заявил, что Россия находится в более выгодном положении для переговоров, чем Украина.

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Украине пора провести президентские выборы. Его слова передали 9 декабря в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Как отметил американский лидер, на Украине давно не было выборов и «сейчас самое время» их провести.

«Возможно, [Владимир] Зеленский победит. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия», — отметил Трамп.

Кроме того, он заявил, что Россия находится в более выгодном положении для переговоров, чем Украина.