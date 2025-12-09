В Рязанской области задержали подозреваемого в развратных действиях над ребенком

В Рыбном задержали подозреваемого в совершении противоправных действий против несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Русской общины. По информации общественного объединения, новый житель региона совершал развратные действия в отношении девочки младше 14 лет. Сообщение сразу передали правоохранительным органам. Со стороны русских общин городов Рязань и Вологда были предприняты согласованные меры поддержки. Благодаря поддержке коллег из соседних городов полицейские смогли быстро организовать работу и поймать подозреваемого.