В Рязани еще на двух улицах отключат холодную воду 10 декабря

В Рязани еще на двух улицах отключат холодную воду 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 09:30 до 17:00 10 декабря холодной воды не будет по адресам:

улица Гоголя, дом № 43/26;

улица Черновицкая, дома №№ 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корпус 1, 34, 34 корпус 1.

Ранее сообщалось, что с 9 по 10 декабря в Рязани массово отключат воду. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.