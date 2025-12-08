Рязань
Рязанцы останутся без холодной воды с 9 по 10 декабря
В Рязани отключат холодную воду 9 декабря. Об этом сообщили на сайте «Водоканала». ХВС не будет с 8:00 9 декабря до 4:00 10 декабря по следующим адресам: 1-й Рязанский проезд 1, 1 корп.1, 2, 3; 1-я Нагорная 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а с/т «Яблонька», 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; 3-й Нефтезаводской проезд 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 31, 139; Голенчинская 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 корп.1, 38, 39, 40, 41, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 48а и другие.

В Рязани отключат холодную воду 9 декабря. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

ХВС не будет с 8:00 9 декабря до 4:00 10 декабря по следующим адресам:

  • 1-й Рязанский проезд 1, 1 корп.1, 2, 3;
  • 1-я Нагорная 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а с/т «Яблонька», 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;
  • 3-й Нефтезаводской проезд 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 31, 139;
  • Голенчинская 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 корп.1, 38, 39, 40, 41, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 52 корп.1, 52 корп.2, 52 корп.3, 52 корп.4, 52 корп.5, 52а, 52б, 53, 53а, 53б, 54, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 54 корп.5, 54 корп.6, 54 корп.7, 54а, 54 г, 54ж, 55, 56, 57, 57 корп.1, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 корп.1, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108;
  • Никуличенская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48а, 48б, 50, 52, 54, 54 корп.1, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98 корп.1, 100, 102, 104а, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 137 с/т «литейщик»;
  • Пронская 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 27 корп.1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 корп.1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 74 корп.1, 82, 84, 86, 88, 88 корп.1, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 104а;
  • Рязанская 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 5, 6 корп.1, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 23, 25, 29, 33, 39, 47, 47 с/т «строитель-6» уч.2, 48, 50, 51, 51 с/т «Строитель-6» уч.1а, 55, 103, 141;
  • Хлебная 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67

Также снизят подачу холодной воды по адресам:

  • п. Телецентр, ул. Баженова, ул. Светлая, ул. Родниковая, ул. Ключевая, ул. Голенчинское шоссе, Славянский проспект, Старая Дубрава, Снежная, 1-й Старосадский проезд, 2-й Старосадский проезд, 3-й Старосадский проезд, ул. Старый сад;
  • Котельная: ул. Пугачева д. 11/19;
  • ЦТП: ул. Пугачева 3а, ул. Рытикова 18, ул. Куйбышевское шоссе 5В

Помимо этого, ХВС не будет с 8:00 9 декабря до 4:00 10 декабря по следующим адресам:

  • 1-й Сысоевский проезд с 1 по 15 (нечетная сторона) и со 2 по 16 (четная сторона);
  • 2-й Сысоевский проезд 1, 3, 5, 6, 16;
  • Березовая 1, 1 корп.1, 1 корп.10, 1 корп.12, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 3, 3 корп.1, 4, 6, 8, 10, 12;
  • Гайдара с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Гоголя с 3 по 37 (нечетная сторона) и со 2 по 44 (четная сторона);
  • Корнилова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Котовского с 1 по 43 (нечетная сторона) и со 2 по 20 (четная сторона);
  • Кутузова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 62 (четная сторона);
  • Мусоргского с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 66 (четная сторона);
  • Нахимова с 1 по 13 (нечетная сторона) и со 2 по 68 (четная сторона);
  • Полетаева с 1 по 33 (нечетная сторона) и со 2 по 32 (четная сторона);
  • проезд Котовского с 1 по 21 (нечетная сторона) ;
  • Сысоевская с 1 по 39 (нечетная сторона) и со 2 по 22 (четная сторона);
  • Толстого 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 12, 12а, 14/19;
  • Ушакова с 1 по 63 (нечетная сторона) и со 2 по 64 (четная сторона);
  • Черновицкая с 1 по 27 (нечетная сторона) и со 2 по 54 (четная сторона);
  • Чернышевского 3, 4, 6, 6а, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по
  • Рязанской области), 8, 8а, 10, 16-16а (ОГБПОУ РСК);
  • Щорса с 1 по 37 (нечетная сторона) и со 2 по 36 (четная сторона);
  • Березовая 1и МБДОУ Детский сад № 43)
  • Гоголя 5 МБУДО ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылева
  • Гоголя 36 к.1 МБДОУ д/с № 99
  • Гоголя 37а МБДОУ д/с № 136
  • Нахимова 1 МБОУ Шк. № 57
  • Полетаева стр. 14 МБОУ Гимназия № 5
  • Полетаева 28 (ГБУ РО Городская дет. пол-ка № 1)
  • Толстого 5 МБОУ Школа № 37
  • Черновицкая 23а МБОУ Школа № 64
  • Черновицкая 25а МБОУ Центр развития ребенка д/с № 143
  • Черновицкая 32а МБОУ д/с № 145
  • Черновицкая 27 корп.3 ДЮСШ Орион
  • Щорса 33а МБДОУ д/с № 116
  • Щорса 35а МБДУО ЦДТ Южный
  • Подкачки — Нахимова д.3а, Гоголя 36
  • ЦТП (котельные: Берёзовая, 1а, стр. 2, Березовая, 3а, Щорса, 5а, 38/11, Черновицкая 34а, 21а)
  • ВНС Парковая — Братиславская, 4
  • Снижена подача холодной воды:
  • ул. Стройкова, д. 85 (БСМП);
  • ул. Стройкова, д. 96 (ГБУ Кардиологический диспансер)
  • ул. Стройкова, д. 5 (Свободный лицей)
  • ул. Островского, д. 44 (МБОУ шк. № 33)
  • ул. Островского, д. 44, корп.1 (МБОУ шк. № 85)
  • ул. Островского, д. 44, корп.2 (МБОУ шк. № 80)
  • ул. Стройкова, д. 65, корп.2 (МБДОУ № 85)
  • ул. Островского, д. 24а, (МБДОУ № 12)
  • ул. проезд Островского, д. 3 (МБДОУ № 73)
  • ул. Черновицкая, д. 5, корп.1 (МБДОУ № 87)
  • Подвоз технической воды будет по следующим адресам:
  • ул. Черновицкая, д. 34, корп.2, ул. Островского — ул. Полетаева