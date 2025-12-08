Рязанцы останутся без холодной воды с 9 по 10 декабря

В Рязани отключат холодную воду 9 декабря. Об этом сообщили на сайте «Водоканала». ХВС не будет с 8:00 9 декабря до 4:00 10 декабря по следующим адресам: 1-й Рязанский проезд 1, 1 корп.1, 2, 3; 1-я Нагорная 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а с/т «Яблонька», 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; 3-й Нефтезаводской проезд 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 31, 139; Голенчинская 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 корп.1, 38, 39, 40, 41, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 48а и другие.